Un fost primar, numit administrator public al municipiului PIatra Neamt

Dragos Chitic, fost primar al municipiului Piatra-Neamt in perioada 2014 - 2020, a fost numit in functia de administrator public al orasului, informeaza un comunicat de presa al primariei.El va avea in atributii monitorizarea proiectelor de investitii ale municipalitatii si cele de infrastructura educationala.De asemenea, Dragos Chitic va coordona activitatea Directiei Taxe si Impozite si va urmari activitatea societatii Perla Invest."Dragos Chitic este un om cu o vasta experienta in ... citește toată știrea