Ieri dupa-amiaza, pe la ora 12.30, in satul Sabasa (al comunei Borca), a avut loc un grav accident rutier soldat cu moartea unui barbat si ranirea altor doi. Tragedia s-a petrecut in conditiile in care soferul unei masini a pierdut controlul directiei, iar autovehiculul a iesit de pe drum si a lovit un cap de pod, ajungand pe o parte, intr-un sant.La locul evenimentului s-au deplasat doua echipaje de pompieri cu o autospeciala de stingere cu modul pentru descarcerare si o ambulanta SMURD din ... citeste toata stirea