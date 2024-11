Un nou deputat PNL de Neamt, validat marti in locul lui Laurentiu Leoreanu

Marti, 5 noiembrie, pe ordinea de zi a sedintei Camerei Deputatilor s-a aflat un proiect de hotarare privind validarea mandatului de deputat a lui Adrian Alui Gheorghe, declarat supleant la alegerile din 6 decembrie 2020 in circumscriptia electorala nr. 29 Neamt, pe lista Partidului National Liberal, pe locul devenit vacat ca urmare a demisiei lui Laurentiu Leoreanu, in urma alegerii acestuia din urma in functia de primar al municipiului Roman, la alegerile locale din acest an.La finalul ... citește toată știrea