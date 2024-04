Un nou prefect al judetului Neamt, numit de Guvern in sedinta de joi

Joi, 11 aprilie, in sedinta de Guvern desfasurata dupa-amiaza, Executivul a aprobat mai multe acte normative privind inlocuirea unor prefecti si subprefecti din tara, pe fondul demisiilor mai multor oficiali din prefecturi, in contextul alegerilor locale din acest an.Este si cazul judetului Neamt, unde fostul prefect Adrian Nita si-a depus demisia, el fiind candidatul PSD la Primaria municipiului Piatra Neamt la alegerile locale din iunie. Astfel, in sedinta de joi, Guvernul a aprobat ... citește toată știrea