Un nou scandal sexual bubuie in invatamant: Ce a patit un elev de 14 ani cu profesorul de muzica, dupa ce l-a chemat la el acasa

nca un scandal sexual bubuie in invatamantul romanesc. Un barbat de 49 de ani, profesor de muzica, a intrat in vizorul procurorilor, dupa ce i-a trimis mesaje unui elev de 14 ani, in care il chema la el acasa pentru a intretine relatii sexuale. Faptele, sesizate in judetul Neamt, vin la doar cateva zile dupa ce un alt profesor, de engleza, ar fi violat o fata de 14 ani in Capitala.Un profesor de muzica in varsta de 49 ani, din localitatea Raucesti, este cercetat penal pentru racolare de ... citește toată știrea