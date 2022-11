Un pietrean a fost ranit intr-un accident naval la Sulina

Ieri dimineata a avut loc un accident naval pe Bratul Sulina, unde o barca in care se aflau doi barbati din municipiul Piatra-Neamt a lovit un mal de piatra.Evenimentul s-a petrecut in zona Milei 17, in aval de localitatea Crisan din Delta Dunarii."Trei subofiteri din cadrul Pichetului de Pompieri Crisan intervin cu o ambarcatiune IB 5. La momentul ajungerii echipajului de pompieri cele doua persoane se aflau pe malul Bratului Sulina iar una din acestea prezenta ... citeste toata stirea