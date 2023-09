Marti seara, 12 septembrie, un barbat a murit dupa ce a intrat in stop cardio-respirator pe terenul de minifotbal din Parcul Municipal Roman. Echipajul SMURD solicitat prin 112 a intervenit pentru acordarea primului ajutor, insa barbatul nu a mai putut fi salvat. "Ca urmare a unei solicitari venite prin apel la 112, echipajul SMURD TIM a intervenit in Parcul din municipiul Roman pentru acordarea primului ajutor unei persoane aflata in stop cardio-respirator. Aceasta se afla pe un teren de ... citeste toata stirea