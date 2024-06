Un politist a salvat viata unui barbat prabusit in strada, la Valea Ursului

Duminica, 30 iunie, in jurul orei 12:00, un politist din cadrul Sectiei de Politie Rurala Ion Creanga, in timp ce asigura masuri de ordine la Festivalul "La Izvoarele Birladului", a fost alertat de trecatori despre faptul ca o persoana este inconstienta pe DJ 159, in localitatea Valea Ursului, informeaza IPJ Neamt. Fara a ezita, agent sef principal de politie Cristian Popa i-a acordat primul ajutor unui barbat, in varsta de 64 de ani, din Roman, care se prabusise in timpul desfasurarii ... citește toată știrea