Un pui de urs "cazut prizonier", poveste cu final fericit. Cum a fost salvat din locul unde ramasese captiv

Actiunea de eliberare a unui pui de urs, care coborase din padure in gospodaria unui satean de la poalele masivului Ceahlau, a avut efectul scontat Autoritatile din judetul Neamt au fost solicitate, noaptea trecuta, pentru a interveni in satul Madei, comuna Borca, la poalele masivului Ceahlau. Prin apel la numarul unic de urgenta 112, inregistrat in jurul orei 22.10, s-a anuntat ca un pui de urs a ajuns intr-o gospodarie. La locul indicat au ajuns persoanele abilitate sa intervina in astfel de ... citeste toata stirea