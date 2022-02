Un romascan a protestat in fata Ambasadei Rusiei din Bucuresti, dupa invazia asupra Ucrainei

Joi dimineata, 24 februarie, profesorul de istorie Marcel Bartic, originar din Roman, a protestat in fata Ambasadei Rusiei din Bucuresti, in semn de solidaritate cu Ucraina, dupa invazia declansata de Rusia in aceasta dimineata. In fata ambasadei, Marcel Bartic a afisat o pancarta pe care erau scrise cuvintele: "Solidar cu poporul ucrainean"."Este un protest cu privire la actiunea Rusiei de a invada Ucraina. Este un gest de agresiune impotriva unor oameni nevinovati. Din punctul meu de vedere, ... citeste toata stirea