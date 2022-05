Un sfert de veac, de la vizita Regelui Mihai la Bicaz

Ieri, la Bicaz, in prezenta unui public format din aproximativ 150 de persoane, a fost dezvelita placa aniversara dedicata implinirii a 25 de ani de la momentul in care Majestatea Sa Regele Mihai si Regina Ana au vizitat Bicazul, dupa reintoarcerea lor in tara.Evenimentul care a adunat, vineri, 13 mai, laolalta, autoritati locale, reprezentanti ai Aliantei Nationale pentru Restaurarea Monarhiei, profesori, elevi si simpli trecatori, curiosi sa afle ce se intampla in urbea lor, s-a desfasurat, ... citeste toata stirea