Un sofer a rupt-o la fuga pe camp, la vederea politistilor. Motivele pentru care a reactionat astfel

Un conducator auto are probleme penale, riscand sa fie arestat dupa ce si-a abandonat masina si a rupt-o la fuga pe un camp cand a vazut un echipaj de Politie. Cadrele de la Serviciul Rutier al Politiei Neamt s-au confruntat cu un caz oarecum ilar pe data de 1 iunie 2022, in jurul orei 17.00 fiind "alergati" de un conducator auto caruia ii facusera semn sa opreasca. Acesta nu s-a conformat, dar a fost prins in scurt timp, hotarandu-se retinerea lui pe o perioada de 24 de ore. Cel in culpa, un ... citeste toata stirea