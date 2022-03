Un sofer baut a ajuns cu masina intr-un stalp, la Ion Creanga

Sambata, 26 martie, in jurul orei 16.00, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Ion Creanga au identificat pe Drumul Judetean 207C, in localitatea Ion Creanga, un autoturism ce se afla stationat in afara partii carosabile si care prezenta avarii in zona frontala, informeaza IPJ Neamt. In proximitatea autoturismului, se afla conducatorul auto, un barbat in varsta de 58 de ani, din Roman, care emana halena alcoolica."Din primele cercetari a reiesit ca in timp ce barbatul in cauza ... citeste toata stirea