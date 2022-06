Un sofer beat a cazut cu masina intr-o rapa

In dupa-amiaza de 30 mai, la ora 17.30, in comuna Bargauani, a avut loc un accident rutier soldat cu ranirea unui pietrean in varsta de 67 de ani.Conform politistilor, acesta conducea beat o masina pe strada Principala, a pierdut controlul directiei si a cazut intr-o rapa adanca de aproximativ sase metri. Soferul, care avea imbibatia alcoolica de 1,05 miligrame/litru, in aerul expirat, a suferit mai multe leziuni. El a fost dus cu ambulanta la Spitalul Judetean de Urgenta si s-a ales cu dosar ... citeste toata stirea