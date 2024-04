Un sofer beat a intrat cu masina intr-un gard

In seara de 27 aprilie, in comuna Stefan cel Mare, a avut loc un accident rutier soldat cu ranirea a doua persoane. Evenimentul s-a petrecut la ora 21.30, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. Un localnic in varsta de 31 de ani, care avea imbibatia alcoolica de 0,77 miligrame/litru, conducea o masina dinspre satul Carligi catre Bodesti, a pierdut controlul directiei si a intrat intr-un gard. In urma impactului, doi pasageri de 5 si 29 de ani au suferit leziuni, fiind transportati ... citește toată știrea