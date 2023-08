In seara de 16 august, a avut loc un accident rutier, pe DN 15, in comuna Grinsies.Evenimentul s-a petrecut pe la ora 20, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. Un localnic in varsta de 47 de ani conducea o masina fiind beat, dinspre Tulghes catre Poiana Largului, a pierdut controlul directiei, a intrat pe contrasens si s-a rasturnat in albia paraului Bistricioara. Soferul, care avea imbibatia alcoolica de 0,57 miligrame/litru, a iesit din autoturism pana la ... citeste toata stirea