Un autoturism in care se aflau trei persoane a cazut partial in lacul Batca Doamnei din Piatra-Neamt, dupa ce soferul masinii a pierdut controlul volanului, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt."Din fericire, in urma evenimentului rutier au rezultat doar pagube materiale, atat conducatorul auto cat si doi pasageri aflati in autoturism autoevacuandu-se. Conducatorul ... citeste toata stirea