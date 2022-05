Un sofer incepator s-a rasturnat cu masina

Sambata seara, la ora 23, pe DN 15B, langa satul Bistricioara din comuna Ceahlau, un autoturism scapat de sub control din cauza vitezei, s-a rasturnat pe cupola.La volan se afla un tanar in varsta de 18 ani, din Poiana Teiului. In urma impactului, prietena lui, de aceeasi varsta, aflata pe locul din dreapta-fata, a suferit mai multe leziuni, fiind transportata la spital. Conducatrul auto, care nu consumase alcool, este cercetata pentru vatamare corporala din culpa.Tot sambata, un targnemtean ... citeste toata stirea