Curtea de Apel Bacau l-a condamnat definitiv la un an jumate de inchisoare, cu suspendare, pe un tanar in varsta de 19 ani, din comuna Bodesti, pentru ucidere din culpa.In cauza este vorba despre Gabriel Iosif Nita. El are doi ani de incercare in care trebuie sa mearga periodic la "semnat", sa frecventeze un program de reintegrare sociala si sa munceasca gratis 60 de zile in folosul comunitatii.Potrivit sentintei, accidentul s-a petrecut in ziua de 6 iulie 2021, in urmatoarele imprejurari. ... citeste toata stirea