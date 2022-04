Un student roman din Lisabona, cel mai tanar consilier local din UE. Cine este Sergiu Senciuc

Un student stabilit in Portugalia este, de zilele trecute, consilier local in sectorul Penha de Franca - Lisabona, el candidand la alegerile care au avut loc la finalul anului trecut Sergiu Senciuc, care s-a stabilit in Portugalia de ani de zile, este de zilele trecute consilier local in sectorul Penha de Franca - Municipiul Lisabona, devenind, la 20 de ani, cel mai tanar ales roman intr-o functie publica din tara mentionata, dupa cum chiar el spune. Este posibil sa fie si cel mai tanar roman ... citeste toata stirea