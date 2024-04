Un tanar a furat 30.000 de lei de la femeia la care statea in gazda. A fost prins de politisti la Gheraesti

Joi, 4 aprilie, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Stefan cel Mare au fost sesizati cu privire la faptul ca din locuinta unei femei in varsta de 51 de ani, din Tupilati, ar fi fost sustrasa suma de 30.000 lei si mai multe bunuri, informeaza IPJ Neamt.Din cercetarile efectuate de politisti s-a stabilit ca, in data de 4 aprilie, in jurul orei 10.30, un tanar de 19 ani, din Iasi, care era gazduit in locuinta femeii, ar fi profitat de neatentia acesteia si ar fi sustras un portofel ... citește toată știrea