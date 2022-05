Miercuri seara, la ora 18, pe DN 15, in comuna Vanatori-Neamt, a avut loc un accident rutier soldat cu ranirea usoara a unui barbat.Este vorba despre un sucevean in varsta de 46 de ani, care conducea un TIR. Anvelopa dreapta-fata a acestuia a explodat, soferul a pierdut controlul directiei, iar autovehiculul a iesit de pe sosea, intrand in gardul unei case si rupand o ... citeste toata stirea