Un TIR cu apa minerala s-a rasturnat la Grinties

Joi dimineata, la ora 4.30, pe DN 15, in comuna Grinties, a avut loc un accident rutier.Politistii au stabilit ca un ialomitean in varsta de 28 de ani conducea un TIR incarcat cu bax-uri de apa minerala, a pierdut controlul directiei, iar acesta s-a rasturnat in afara partii carosabile. La locul evenimentului s-au deplasat pompierii Garzii 2 de Interventie Poiana Teiului cu o autospeciala si SMURD-ul. Soferul, care nu se afla sub influenta bauturilor alcoolice, s-a ales cu leziuni usoare si a ... citeste toata stirea