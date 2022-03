Pe fondul oboselii accentuate, dupa ce condusese ore in sir ca sa iasa din Ucraina si sa ajunga in municipiul Roman, un refugiat in varsta de 71 de ani a comis un accident rutier, ieri dimineata, pe strada Alexandru cel Bun.Evenimentul s-a petrecut in fata Hotelului Roman, pe la ora 10.30, in urmatoarele imprejurari stabilite de ... citeste toata stirea