Urmarit de politisti prin gradini in Gheraesti, dupa ce a condus fara permis pe E 85

Duminica, 16 iunie, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Sabaoani, in timp ce efectuau activitati de supraveghere si control al traficului rutier in localitatea Gheraesti, au observat un moped ce se deplasa pe DN 2 - E 85, catre localitatea Tetcani. Conform IPJ Neamt, politistii au efectuat semnal regulamentar de oprire al mopedului, conducatorul acestuia neconformandu-se. Politistii au pornit in urmarirea acestuia, mopedul fiind identificat in curtea unui imobil din localitatea ... citește toată știrea