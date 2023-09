Marius Sescu, un recidivist in varsta de 38 de ani, din comuna Sabaoani, a fost retinut miercuri de politisti in localitatea natala, fiind urmarit international. pe numele sau, autoritatile judiciare austriece emisesera un mandat european de arestare, pentru furt.Conform anchetatorilor, pe 4 septembrie, el a fortat cu un complice fereastra unui magazin de bijuterii din Austria, sustragand apoi bunuri in valoare de 60.000 de euro. Ieri, individul a fost prezentat Curtii de Apel Bacau, in ... citeste toata stirea