Urmele razboiului inca mai dainuie prin padurile Neamtului. Ce arsenal a descoperit un satean

In timp ce efectua lucrari de intretinere a unei suprafete impadurite, un satean a facut o descoperire care l-a determinat sa sune de indata la numarul unic de urgenta In timpul unor activitati de rutina, efectuate pe un teren impadurit proprietate personala, un localnic in etate de 64 de ani, din comuna Vanatori Neamt, a facut o descoperire la care nu se astepta. Pentru ca stia cum trebuie procedat in astfel de situatii, a sunat imediat la numarul de urgenta 112.La finalul saptamanii trecute, ... citeste toata stirea