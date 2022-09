Urs prins la "cules" de pere

Locuitorii comunei Bicazu Ardelean au trait momente de neliniste, in dimineata zilei de joi, 1 septembrie, cand printr-un mesaj Ro-alert a fost semnalata prezenta unui urs, in zona.Ursul s-a urcat intr-un par, aflat in gradina unui localnic, din Tepeseni, insa de acolo animalul salbatic nu a mai putut cobori din cauza unei sarme ghimpate in care s-a agatat. Reprezentanti de la Primarie, de la Asociatia Judeteana a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi (AJVPS), jandarmi, membri ai SVSU si un ... citeste toata stirea