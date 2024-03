Ursi agresivi pe Ceahlau

Deoarece in ultimele zile s-a semnalat prezenta unui numar din ce in ce mai mare a exemplarelor de urs, atat in apropierea zonelor montane de intravilan cat si pe potecile turistice din masivul Ceahlau, Serviciul Judetean Salvamont atentioneaza asupra respectarea mai multor reguli, in vederea prevenirii unor situatii periculoase."In aceasta perioada ursii iesiti din hibernare sunt flamanzi si pozibilitatile de procurare a hranei foarte reduse creste agresivitatea animalelor. Nu circulati ... citește toată știrea