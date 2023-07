De cateva zile, un urs coboara din padure si face ravagii in gospodarie din satul Poiana Largului (a comunei Poiana Teiului).Ultima oara, sambata seara, a intrat in curtea unui satean si a omorat mai multe ori. Anterior, a facut alte doua "vizite" la niste localnici, ucigand porci, iepuri, ori capre, distrugand niste stupi, rupand gardurile si sfaramand cotetele. Oamenii stau cu frica si sunt neputinciosi. In urtimele cinci zile au fost trei astfel de atacuri in zona."Am ajuns sa traim mai ... citeste toata stirea