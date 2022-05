Ursul a atacat la Tazlau

Miercuri seara, pe al ora 8.30, un urs a intrat intr-o gospodarie din comuna Tazlau, fiind vazut de proprietarul care a alertat autoritatile.Primarul a sunat la 112, anuntand in acelasi timp si Prefectura, iar la locul evenimentului au intervenit jandarmii. Satenii, avertizati prin Ro-Alert, spun ca in zona ar fi mai multi ursi: "Sunt vreo cinci, unul era la bariera, pe strada Brazilor"; "Sper din tot sufletul sa nu se intample ceva grav, ca forurile in drept sa ia masura capitala"; "Trebuie ... citeste toata stirea