Utilizarile rezonantei magnetice in cardiologie

Dr. Dan Iliescu, medic primar Cardiologie,ArcadiaIstoria explorarii instrumentale a cordului incepe odata cu explorarea intregului corp uman prin geniala descoperire a stetoscopului de acum 200 de ani. De fapt, marele pas inainte facut de Laennec nu a fost plasarea unui *cilindru*, cum il numea el, pe toracele pacientului, ci lucrarea facuta cu ajutorul lui, citita in plenul Academiei Franceze, in care descria cum se modifica ascultatia plamanului si a inimii in diferite afectiuni.