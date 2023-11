In efortul de a promova sanatatea si siguranta animalelor de companie, in special a cateilor, in luna decembrie 2023, la Cabinetul Veterinar Dog & Cat Paws din Roman, puteti beneficia de vaccin antirabic gratuit pentru cainii care sunt microcipati.Acest serviciu vine in sprijinul comunitatii noastre de animale de companie, avand in vedere importanta prevenirii si controlului bolilor. Pentru cateii care deja au microcip, vaccinul antirabic este oferit fara costuri suplimentare. Pentru cei care ... citeste toata stirea