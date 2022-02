Vanzatoarele de ghiocei, amenintarea unui oras. Mesajul Politiei Locale

Politia Locala Piatra Neamt a transmis un mesaj celor care vand ghiocei, punandu-le in vedere ca trebuie sa detina autorizatii de la primarie. Vremea blanda din ultima luna a acestei ierni a facut ca prin Piatra Neamt sa apara, de ceva timp, comerciantii unui etern simbol al primaverii, ghioceii. In acest context, Politia Locala a municipiului a emis luni, 14 februarie 2022, un comunicat. Unul in care se spune ca sunt nemultumiri din partea unor cetateni. "Pentru ca in ultima perioada de timp ... citeste toata stirea