Varful din Himalaya numit "Ucigasul de oameni", cucerit de un roman. Alpinistul Adrian Laza este in Imparatia Uriasilor

Nanga Parbat, sau "Ucigasul de oameni" din Himalaya, un varf de 8.126 de metri, care-i extrem de dificil, a fost cucerit in dimineata de vineri, 1 iulie 2022, de alpinistul roman Adrian Laza. Adrian Laza, un alpinist de 58 de ani din Piatra Neamt, a reusit o performanta uriasa in dimineata de vineri, 1 iulie 2022. El a urcat pe Nanga Parbat sau "Ucigasul de oameni", dupa cum i se mai spune varfului himalayan situat in Pakistan, care are 8.125 de metri, fiind al noualea din lume ca altitudine.