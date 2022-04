Verificari in domeniul forestier. Pentru ce deficiente inspectorii de munca au aplicat amenzi

actiunea a avut loc in perioada 4 - 8 aprilie, grupul tinta fiind format din firme din domeniul exploatarii forestiere a- au fost depistate numeroase nereguli a-Functionarii din cadrul ITM Neamt au efectuat verificari la firme din domeniul exploatarii forestiere. S-a intimplat in perioada 4 - 8 aprilie. cind s-a desfasurat actiunea de verificare a respectarii prevederilor legale de securitate si sanatate in munca si in domeniul relatiilor de munca la unitatile care desfasoara activitati de ... citeste toata stirea