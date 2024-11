Veterinar ucigas de caini - pedepsit cu blandete

Doctorul veterinar Catalin Rusu (in varsta de 56 de ani, din municipiul Piatra-Neamt) a primit de la Curtea de Apel Bacau o sentinta blanda dupa ce, in prima faza, fusese condamnat la plata unei amenzi penale de 3.750 de lei, pentru uciderea animelelor, cu intentie, fara drept, in forma continuata. Astfel, printr-o decizie definitiva, instanta i-a amanat plata amenzii pe doi ani de supraveghere, interval in care trebuia doar sa mearga la "semnat" si sa anunte deplasarile mai lungi de cinci zile. ... citește toată știrea