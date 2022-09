O femeie din Tetcani, comuna Gheraiesti, a fost omorata pe DN 2, in timp ce incerca sa traverseze strada, la cativa metri de o trecere de pietoni.Accidentul s-a produs sambata seara, in jurul orei 20.00, in satul Tetcani. Femeia, in varsta de 63 de ani s-a angajat in traversarea strazii, prin loc nemarcat, desi ar mai fi avut de mers doar 30 de metri pana la trecerea de pietoni. A fost lovita in plin de un autoturism condus ... citeste toata stirea