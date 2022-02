Viceprimarul Radu Samson spera in refacerea aliantei dintre PNL si USR la Roman

Radu Samson, viceprimar al municipiului Roman si presedinte al organizatiei locale a USR, a declarat ca spera in refacerea aliantei dintre partidul sau si PNL in municipiul Roman, chiar daca trendul politic de la nivel central este altul, si ca spera ca va putea purta discutii cu primarul Leonard Achiriloaei in acest sens.Declaratiile despre refacerea alintei politice PNL - USR la Roman au fost facute de Radu Samson joi, 17 februarie - in cadrul unei conferinte de presa in care a prezentat ... citeste toata stirea