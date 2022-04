Victorie pentru CSM Roman in fata Stiintei Bacau

Joi, 14 aprilie, au fost programate patru partide din cadrul etapei a 22-a a campionatului Diviziei A de handbal feminin, Seria A. In cadrul acestei etapei, formatia CSM Roman a evoluat pe teren propriu, la Sala Sporturilor din Roman, de la ora 17, in compania echipei Stiinta Bacau.Oaspetele au condus la pauza, cu 15-13, insa CSM Roman a inclinat balanta in favoarea ei in a doua repriza, castigand cu scorul de 28-22. Pentru CSM Roman, pe lista marcatoarelor figureaza: Emilia Adin-Ghiulgian - ... citeste toata stirea