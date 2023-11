Activitatile de agrement care se desfasoara in Neamt, de la drumetii pe potecile montane, pana la escalada, via ferrata, ciclism, schi, caiace si zboruri de agrement, reprezinta tematica din acest an cu care Consiliul Judetean (CJ) Neamt participa la editia de toamna a Targului de Turism al Romaniei, care se va desfasura in perioada 9 - 12 noiembrie, in scopul promovarii judetului nostru, prin punerea in evidenta a resurselor disponibile pentru practicarea turismului activ, informeaza ... citeste toata stirea