Administratorul unei firme din Piatra Neamt ar fi incheiat mai multe contracte de munca fictive, in baza carora ar fi obtinut subventii nelegale.Potrivit IPJ Neamt, politistii fac marti dimineata 11 perchezitii domiciliare, 7 in judetul Neamt si 4 in judetul Iasi, in cadrul unui dosar penal in care se fac cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de obtinere ilegala de ... citeste toata stirea