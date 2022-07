Vieti de copii luate tribut de rauri periculoase. Statistica sumbra din Neamt

Seria neagra a cazurilor de copii inecati in raurile din Neamt nu se mai opreste, in seara de luni, 4 iulie, in sumbra statistica a acestor fel de decese adaugandu-se un baiat de 14 ani. Numarul persoanelor din Neamt, care si-au pierdut viata prin inec in 2022, a ajuns la sapte, fiind vorba despre cinci copii, cu varste intre 7 si 17 ani, un tanar de 20 de ani si un batran de 71 de ani. De altfel, nu este an in care sa nu se petreaca astfel de nenorociri, victimele sfarsind, cu mici exceptii, ... citeste toata stirea