Violator de copii condamnat la 19 ani de inchisoare

Tribunalul l-a condamnat, joi, la 19 ani de inchisoare pe un barbat in varsta de 45 de ani, din municipiul Roman, care si-a violat copiii minori pe care-i avea in grija.Individul este Costel Grisa Judele, care va sta dupa gratii pentru viol in forma continuata si trafic de minori. Conform sentintei incepand cu anul 2019, Judele i-a constrans pe doi copii (un baiat si o fata de 11 si 12 ani), prin acte de violenta, sa practice cersetoria in Roman, gazduindu-i in locuinta sa (un ... citeste toata stirea