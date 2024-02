Violator trimis opt ani dupa gratii

Dumitru Sandu, in varsta de 48 de ani, din satul Iorcani al comunei iesene Tatarasi, a fost condamnat de judecatorii pietreni la opt ani de inchisoare, pentru viol. El nu are voie sa se apropie la mai putin de 50 de metri de victima si nici sa comunice cu aceasta, timp de cinci ani dupa executarea pedepsei. La ramanerea definitiva a sentintei, barbatului urmeaza sa-i fie recoltate probe biologice, in vederea stabilirii profilului ADN, care va fi arhivat in Sistemul National de Date Genetice ... citește toată știrea