Violatori condamnati la ani grei de puscarie

Curtea de Apel Bacau i-a condamnat definitiv, ieri, la inchisoare cu executare pe doi indivizi care, in noiembrie 2022, au violat o fetita. Ei sunt Iovan Scripcariu, din satul Poieni (al comunei Piatra Soimului) - 12 ani si (recidivistul) Marius Suraj Munteanu (din orasul Roznov) - opt ani, sapte luni si zece zile. Conform sentintei, victima se afla in grija lui Munteanu, acesta a abuzat-o sexual si, la sfarsitul anului 2022, in vizita la el a venit Scripcariu care, ramanand singur cu minora, a ... citește toată știrea