Volkswagen izbit in zid

Fiind beat, un barbat in varsta de 51 de ani, din municipiul Roman, a produs un accident rutier, duminica dupa-amiaza. Evenimentul a avut loc pe la ora 15, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti.El conducea un Volkswagen pe strada Petru Rares, a pierdut controlul directiei, si s-a izbit in gardul de piatra al ... citește toată știrea