Voluntarii E.ON Romania duc magia Craciunului in 13 orase din tara

Pentru al treilea an consecutiv, voluntarii E.ON Romania se transforma in ajutoarele Mosului si demonstreaza, din nou, ca magia Craciunului prinde viata prin generozitate si implicare. Aproximativ 600 de angajati ai companiei au preluat rolul elfilor lui Mos Craciun, pregatind cu dragoste si atentie cadouri personalizate pentru copiii care si-au pus dorintele in scrisori adresate acestuia, informeaza un comunicat al E.ON Romania.Anul acesta, voluntarii vor insoti caravana Mosului si vor ... citește toată știrea