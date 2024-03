Vorbesti limba italiana si vrei sa incepi o cariera de succes in vanzari?

Daca da, ai noroc! TERMOPLAST, liderul in industria tamplariei PVC, cauta sa isi completeze echipa de vanzari cu vorbitori de limba italiana pasionati si motivati.Joburile in vanzari nu sunt doar despre a vinde produse - sunt despre a construi relatii solide cu clientii si partenerii de afaceri. La TERMOPLAST, vei gasi un mediu de lucru stimulativ, unde vei fi sustinut in fiecare pas al drumului tau profesional.Ceea ce face ca o cariera in vanzari la TERMOPLAST sa fie atat de speciala este ... citește toată știrea