Vreme deosebit de rece, ger si vant puternic, pana la finalul saptamanii

Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat miercuri informarea emisa la finalul saptamanii trecute, prelungind pana in weekend intervalul in care tara noastra va fi afectata de vreme deosebit de rece, ger noaptea si dimineata si intensificari ale vantului.Conform meteorologilor, in intervalul miercuri, 9 martie - sambata, 12 martie, vremea va fi deosebit de rece pentru aceasta perioada. Va fi ger noaptea si dimineata, la inceput in depresiunile intramontane si in dealurile ... citeste toata stirea